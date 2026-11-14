Kringloop wil oud fotoalbum Oranjes aan de koning geven

Van spullen in de kringloop weet je nooit waar ze uiteindelijk belanden, maar een kringloop in het Zeeuwse Oostburg heeft wel een heel bijzondere bestemming in gedachten voor een fotoalbum. Zij kregen een bijzonder fotoalbum vol oude kiekjes van de Oranjes in handen, en dat willen ze maar wat graag aan koning Willem-Alexander geven.

Het album werd ingeleverd door een Belgische vrouw, maar wie zij is en waarom ze het boek wegdeed, weet niemand. Vrijwilliger Gerry Fieret ontdekte pas later wat voor schat ze in handen had. In het album zitten onder meer een foto van prinses Juliana in Zeeuwse klederdracht en een ansichtkaart uit 1906.

Hulp uit onverwachte hoek

Maar hoe krijg je zo'n boek bij de koning? Gerry hoopt op hulp van commissaris van de Koning Hugo de Jonge. En die staat daar best voor open! Hij laat aan Hart van Nederland weten dat hij het een mooi gebaar vindt dat de vrijwilligers het album willen schenken, en dat de provincie Zeeland gaat onderzoeken hoe het album bij de koning terecht kan komen.