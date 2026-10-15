Gesigneerd Van Basten-shirt duikt op in kringloop, zaterdag geveild

Een bijzondere vondst bij kringloopwinkel Opnieuw & Co in Rotterdam. Daar is een retroshirt in de stijl van het EK van 1988 opgedoken, compleet met de handtekening van voetballegende Marco van Basten. Hoe het shirt in de kringloop terechtkwam, weet niemand. Zaterdag gaat het bijzondere exemplaar onder de hamer.

Het ingelijste shirt heeft rugnummer 12 en wordt geleverd met een echtheidscertificaat. Wie het shirt heeft ingeleverd, is niet bekend. In Radio 10 Staat Op! vertelt directeur Marcel van Gogh dat er veel spullen bij ze binnenkomen. "Het is zoeken wat nou bijzonder is. Gelukkig had een van onze medewerkers dit shirt eruit gevist", vertelt hij.

Maximaal 150 deelnemers aan veiling

De veiling vindt zaterdag 17 oktober vanaf 12.30 uur plaats bij Opnieuw & Co aan de Voorzand 24 in Ridderkerk. Als je mee wilt doen, moet je er wel wat voor over hebben: telefonisch bieden kan niet, en mensen moeten zich inschrijven in de winkel. Er kunnen maximaal 150 mensen deelnemen. De opbrengst gaat naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Waarom zou iemand zo'n gesigneerd shirt inleveren? In bovenstaande video vertelt Van Gogh wat de mogelijke scenario's zouden kunnen zijn.