Bijzonder: zeldzame eerste druk dagboek Anne Frank gevonden bij kringloop

Vandaag, 19:00 - Update: 55 minuten geleden

Een unieke vondst in Eemnes: in een kringloopwinkel is een eerste druk van het dagboek van Anne Frank opgedoken. In goede staat kan dit bijzondere boek duizenden euro's opleveren. Mogelijk gaat dat ook gebeuren, want het ligt inmiddels bij een veilinghuis. Daar én bij de kringloop kunnen ze nog altijd niet geloven wat hen is overkomen.

De opbrengst van het boek, waarvan er in de eerste druk maar rond de 3000 exemplaren zijn verschenen, komt volledig ten goede aan de stichting van kringloopwinkel Kleurrijk. Die schenkt het geld vervolgens aan goede doelen.

Duizenden euro's waard

Veilinghuis Van Spengen, dat het goed bewaarde exemplaar onder de hamer brengt, denkt dat een flink bedrag zeker mogelijk is. Eerder werd er tot wel 16.000 euro betaald voor soortgelijke boeken.

Door Daniël Bom

