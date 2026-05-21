ZIEN: Koninklijk gezin op Landgoed Clingendael voor zomerfotosessie

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane zijn donderdag op het Haagse Landgoed Clingendael voor de jaarlijkse zomerfotosessie. Het gezin heeft de Oudhollandse tuin in het park tussen Den Haag en Wassenaar uitgekozen als plek om te poseren voor de Nederlandse media.

Het Landgoed Clingendael ligt op een steenworp van Paleis Huis ten Bosch, het woonpaleis van de familie. Met de keuze voor Clingendael heeft de familie weer voor een locatie buiten de deur gekozen, nadat zij de afgelopen twee jaar poseerden in hun eigen tuin bij Paleis Huis ten Bosch. In 2023 ging de familie op de foto bij een strandtent op het Haagse Zuiderstrand.

In het najaar van 2024 koos het gezin voor een locatie in het centrum van Amsterdam voor de winterse fotosessie. Afgelopen winter heeft er geen fotosessie met het koninklijke gezin plaatsgevonden.

Beeld: ANP

