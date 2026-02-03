Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Koningin Máxima wil reservist worden in Nederlandse leger'

'Koningin Máxima wil reservist worden in Nederlandse leger'

Koninklijk Huis

Vandaag, 18:17

Link gekopieerd

Koningin Máxima wordt mogelijk reservist bij defensie. Dat meldt RTL Nieuws op basis van bronnen. De vorstin zou later deze week beginnen aan haar opleidingstraject. Volgens RTL krijgt Máxima een korte militaire opleiding met zowel theoretische als fysieke onderdelen.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wil desgevraagd niet inhoudelijk reageren. Woordvoerders ontkennen het nieuws echter ook niet. Het ministerie van Defensie geeft geen commentaar en verwijst door naar de RVD.

Een apetrots koningin Máxima vorige week bij de benoeming van haar dochter en kroonprinses Amalia tot korporaal:

Máxima knuffelt Amalia na afronden Algemene Militaire Opleiding
1:59

Máxima knuffelt Amalia na afronden Algemene Militaire Opleiding

De 54-jarige koningin is al bekend met onderdelen van het Nederlandse leger. Zo deed zij vorig jaar in de buurt van Den Bosch mee aan twee oefeningen van het Regiment Genietroepen, een onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht.

Vorige week woonde Máxima nog de afronding bij van de Algemene Militaire Opleiding (AMO) van prinses Amalia. Haar oudste dochter volgt momenteel een militaire opleiding aan het Defensity College.

Door ANP

Lees ook

Koningspaar viert 25-jarig huwelijksjubileum volgend jaar in GelreDome
Koningspaar viert 25-jarig huwelijksjubileum volgend jaar in GelreDome
Algemene Militaire Opleiding afgerond: Amalia is bevorderd tot korporaal
Algemene Militaire Opleiding afgerond: Amalia is bevorderd tot korporaal

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.