'Koningin Máxima wil reservist worden in Nederlandse leger'

Koningin Máxima wordt mogelijk reservist bij defensie. Dat meldt RTL Nieuws op basis van bronnen. De vorstin zou later deze week beginnen aan haar opleidingstraject. Volgens RTL krijgt Máxima een korte militaire opleiding met zowel theoretische als fysieke onderdelen.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wil desgevraagd niet inhoudelijk reageren. Woordvoerders ontkennen het nieuws echter ook niet. Het ministerie van Defensie geeft geen commentaar en verwijst door naar de RVD.

Een apetrots koningin Máxima vorige week bij de benoeming van haar dochter en kroonprinses Amalia tot korporaal:

1:59 Máxima knuffelt Amalia na afronden Algemene Militaire Opleiding

De 54-jarige koningin is al bekend met onderdelen van het Nederlandse leger. Zo deed zij vorig jaar in de buurt van Den Bosch mee aan twee oefeningen van het Regiment Genietroepen, een onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht.

Vorige week woonde Máxima nog de afronding bij van de Algemene Militaire Opleiding (AMO) van prinses Amalia. Haar oudste dochter volgt momenteel een militaire opleiding aan het Defensity College.