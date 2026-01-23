Algemene Militaire Opleiding afgerond: Amalia is bevorderd tot korporaal

Prinses Amalia heeft de Algemene Militaire Opleiding (AMO) afgerond en is benoemd tot korporaal. Vandaag kreeg ze haar baret. De AMO is onderdeel van de opleiding die ze volgt aan Defensity College in Amsterdam.

Nu ze de opleiding heeft afgerond zal de prinses een militair uniform dragen als zij bij Defensie aan het werk is. Ze gaat haar opleiding nog wel vervolgen. Op dit moment is ze als werkstudent aan de slag bij de Bestuursstaf van Defensie. Koning Willem-Alexander zorgde ervoor dat zijn dochter per 30 september vorig jaar aan de slag als reservist kon bij de krijgsmacht. De prinses voert haar werkzaamheden uit zonder dat ze hiervoor een vergoeding ontvangt.

Bij een bevordering hoort bier

Nuttige bijbaan

Het doel van Defensity College is om studenten tijdens hun studie een bijbaan met inhoud te bieden. Ook moet het de binding tussen krijgsmacht en maatschappij vergroten. Ze nemen daarnaast deel aan allerlei activiteiten, evenementen en opleidingen. Het programma draagt daarmee bij aan de persoonlijke, professionele en militaire ontwikkeling van de werkstudent.

Saluerende Amalia

Legeraanvoerder

Van oudsher is er een hechte band tussen de krijgsmacht en het Koninklijk Huis. Willem van Oranje was legeraanvoerder. Latere koningen hadden het oppergezag over de krijgsmacht. Sinds de grondwet van 1983 berust het oppergezag bij de regering. Koning Willem-Alexander heeft zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine vervuld. Daarna diende hij bij de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht.