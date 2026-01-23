Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Algemene Militaire Opleiding afgerond: Amalia is bevorderd tot korporaal

Koninklijk Huis

Vandaag, 14:53 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Prinses Amalia heeft de Algemene Militaire Opleiding (AMO) afgerond en is benoemd tot korporaal. Vandaag kreeg ze haar baret. De AMO is onderdeel van de opleiding die ze volgt aan Defensity College in Amsterdam.

Nu ze de opleiding heeft afgerond zal de prinses een militair uniform dragen als zij bij Defensie aan het werk is. Ze gaat haar opleiding nog wel vervolgen. Op dit moment is ze als werkstudent aan de slag bij de Bestuursstaf van Defensie. Koning Willem-Alexander zorgde ervoor dat zijn dochter per 30 september vorig jaar aan de slag als reservist kon bij de krijgsmacht. De prinses voert haar werkzaamheden uit zonder dat ze hiervoor een vergoeding ontvangt.

Bij een bevordering hoort bier

Bij een bevordering hoort bier

Nuttige bijbaan

Het doel van Defensity College is om studenten tijdens hun studie een bijbaan met inhoud te bieden. Ook moet het de binding tussen krijgsmacht en maatschappij vergroten. Ze nemen daarnaast deel aan allerlei activiteiten, evenementen en opleidingen. Het programma draagt daarmee bij aan de persoonlijke, professionele en militaire ontwikkeling van de werkstudent.

Saluerende Amalia

Saluerende Amalia

Legeraanvoerder

Van oudsher is er een hechte band tussen de krijgsmacht en het Koninklijk Huis. Willem van Oranje was legeraanvoerder. Latere koningen hadden het oppergezag over de krijgsmacht. Sinds de grondwet van 1983 berust het oppergezag bij de regering. Koning Willem-Alexander heeft zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine vervuld. Daarna diende hij bij de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht.

Amalia samen met andere studenten

Amalia samen met andere studenten

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

'Wat is dat nu voor seksistische opmerking?' Jetten denkt dat mannen wel training willen met Amalia
'Wat is dat nu voor seksistische opmerking?' Jetten denkt dat mannen wel training willen met Amalia
Prinses Amalia gaat studieprogramma van Defensie volgen
Prinses Amalia gaat studieprogramma van Defensie volgen
Prinses Amalia vliegt in F-16, rijdt in gevechtstank en duikt in onderzeeër voor kennismaking met krijgsmacht
Prinses Amalia vliegt in F-16, rijdt in gevechtstank en duikt in onderzeeër voor kennismaking met krijgsmacht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.