Koning is zich bewust van 'bijzondere lading' staatsbezoek in Suriname

Koninklijk Huis

Vandaag, 16:35

Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Suriname heeft "in het licht van de historie een bijzondere lading". Dat zei de koning maandag in Paramaribo nadat hij en de koningin welkom waren geheten door president Jennifer Simons.

Willem-Alexander stipte aan dat het 47 jaar geleden is dat zijn grootouders koningin Juliana en prins Bernhard als laatste een staatsbezoek brachten aan Suriname. "Ook voor de honderdduizenden Nederlanders met Surinaamse wortels - en zeker niet alleen voor hen - is dit een betekenisvol moment", vervolgde de koning. "Er lopen ontelbare lijnen tussen onze landen en volken. Familiebetrekkingen, historische banden, culturele, sociale, economische en bestuurlijke connecties. In het Caribisch gebied zijn Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden buren."

De koning en koningin gaan ook "pijnlijke elementen" uit de geschiedenis niet uit de weg. Zo spreken ze later op de dag met vertegenwoordigers van nazaten van tot slaaf gemaakten.

