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Máxima rondt reservistenopleiding af als luitenant-kolonel

Koninklijk Huis

Vandaag, 17:54

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Koningin Máxima is vrijdagmiddag op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda beëdigd en daarmee bevorderd tot luitenant-kolonel van de generale staf van de Koninklijke Landmacht. In die rang heeft ze de aanspreektitel overste. De koningin werd samen met 23 andere reserveofficieren beëdigd door de Commandant Landstrijdkrachten, Jan Swillens.

Máxima heeft zich begin dit jaar aangemeld als reservist en is na haar aanstelling gestart met de militaire opleiding. Tijdens de opleiding moest ze zowel theoretische als praktische onderdelen aanleren, waaronder de militaire basisvaardigheden. Afgelopen woensdag heeft ze de laatste onderdelen van haar opleiding afgerond.

Willem-Alexander en Amalia aanwezig

Máxima is geplaatst als reservist bij het Militaire Huis van de Koning en zal als stafofficier haar rol binnen de Koninklijke Landmacht vervullen. Ook Willem-Alexander en Amalia zijn lid van het Militaire Huis van de Koning. Zij waren bij de ceremonie aanwezig.

Door ANP

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