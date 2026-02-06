Volg Hart van Nederland
Nederlanders zien reservist Máxima als PR-stunt, maar waarderen voorbeeldrol

Vandaag, 18:22

De militaire opleiding tot reservist die koningin Máxima is gestart, wordt door veel Nederlanders met argwaan bekeken. Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel onder 2.044 respondenten blijkt dat een ruime meerderheid de stap vooral ziet als publiciteit voor Defensie, en niet als een puur persoonlijke keuze.

Veertig procent van de ondervraagden noemt de militaire training vooral een PR-stunt. Nog eens 39 procent ziet het als een combinatie van een persoonlijke keuze en publiciteit. Daarmee vindt in totaal 79 procent dat het deels als PR voor Defensie dient. Slechts 18 procent gelooft dat het vooral een oprechte persoonlijke beslissing van Máxima is.

Voorbeeldrol wel erkend

Ondanks die scepsis wordt de rol van Máxima wel gewaardeerd. Zo zegt 62 procent van de panelleden dat zij met deze stap een belangrijke voorbeeldrol vervult voor Nederland. Ook vindt 57 procent dat het wel past bij de rol van de koningin om een militaire opleiding te volgen. Ruim een derde is het daar niet mee eens.

De stap van Máxima lijkt Nederlanders echter nauwelijks te bewegen om zelf in actie te komen. Op de vraag of haar training hen motiveert om ook reservist te worden, antwoordt slechts 7 procent bevestigend. Negentig procent zegt dat het geen invloed heeft op hun eigen keuzes.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

