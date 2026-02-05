Volg Hart van Nederland
Maar weinig Nederlanders hebben een droombaan: Tim is er één van

Vandaag, 21:19 - Update: 2 uur geleden

Sommige mensen hebben het geluk dat ze terecht zijn gekomen in hun droombaan. Dat is maar een klein deel, zo blijkt uit ons Hart van Nederland Panel. Slechts 20 procent van de Nederlanders heeft de ideale levensinvulling te pakken. Dat lijkt vrij weinig. Maar hoe belangrijk is dat eigenlijk, een droombaan?

Loopbaancoach Manon Erich is er duidelijk over: belangrijker zijn voldoening, motivatie en je nuttig voelen. "De meeste mensen hebben het niet over hun droombaan. Het gaat veel meer over zingeving."

Zingeving

Timo is een van de gelukkigen die precies doet wat hij altijd al heeft gewild. Hij is buschauffeur op de buurtbus in Zoetermeer. Hij had nooit gedacht dat hij chauffeur kon worden en dat is hem toch gelukt. Hij rijdt op de buurtbus, die in het leven is geroepen nadat de buslijn naar het centrum in Zoetermeer was geschrapt. "Ik ben altijd al gek geweest op auto's. En nu zit ik hier!" Daarmee helpt hij ook nog eens mensen die anders niet vanuit de wijk Rokkeveen naar het stadshart hadden gekund met de bus.

Met de zingeving zit het dus ook goed, en dat is belangrijk, zegt loopbaancoach Manon Erich. "Het hele begrip droombaan, daar heb ik ook niet zoveel mee. Veel mensen komen helemaal niet eens uit op de stip aan de horizon. Soms is het niet haalbaar, maar helpt het wel om alvast een beetje in het betreffende werkveld terecht te komen. Mensen noemen het vaak geen droombaan, het gaat meer om motivatie, iets nuttigs willen doen, iets bijdragen."

