Koning en koningin leven mee met slachtoffers dodelijke beving Zuidoost-Azië

Het Nederlandse koningspaar laat weten diep geraakt te zijn door de zware aardbeving die Myanmar vrijdag trof. "Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers", laten koning Willem-Alexander en koningin Máxima zaterdagavond weten via een verklaring van de Rijksvoorlichtingsdienst.

Volgens het koningspaar worden "geleidelijk aan de enorme gevolgen duidelijk van de verwoestende aardbeving die Myanmar gisteren heeft getroffen en die ver daarbuiten voelbaar was". Ze leven mee met de getroffenen en betuigen steun aan de hulpverleners ter plaatse. "Wij leven mee met iedereen die om dierbaren rouwt of bezorgd is over hun lot en wensen allen die zich inzetten voor hulp aan de mensen in nood veel kracht toe."

Zoeken naar slachtoffers

De ramp voltrok zich vrijdag, toen een beving met een kracht van 7.7 het Aziatische land op zijn grondvesten deed schudden. Even later volgde een naschok met een kracht van 6.4. De schade aan infrastructuur is groot: gebouwen, bruggen en wegen zijn ingestort of onbruikbaar geworden.

Volgens lokale autoriteiten heeft de beving inmiddels aan zeker 1600 mensen het leven gekost. Hulpdiensten proberen met man en macht overlevenden te vinden, maar de toegang tot getroffen gebieden is lastig vanwege verwoeste wegen.

Hulp en reddingsacties

Internationale hulp is inmiddels op gang gekomen, maar veel mensen in Myanmar zitten zonder water, stroom of medische zorg. De komende dagen worden cruciaal voor de reddingsacties.

Het Rode Kruis heeft giro 7244 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de zware aardbeving.

ANP