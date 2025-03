Meerdere Nederlanders getroffen door zware aardbeving Zuidoost-Azië

Bij de ANWB Alarmcentrale in Den Haag zijn tot nu toe acht meldingen binnengekomen van mensen die getroffen zijn door de zware aardbeving eerder vrijdag in Zuidoost-Azië. Alle meldingen kwamen van Nederlanders die verbleven in de Thaise hoofdstad Bangkok.

"Gelukkig zitten daar geen mensen met letsel tussen", zegt een woordvoerder van de ANWB. "De vragen gingen vooral over praktische zaken. Zo had een Nederlander zijn paspoort in een hotel laten liggen, waar hij na de beving niet meer naar binnen mocht. Ook hadden mensen vragen over een zo snel mogelijke terugkeer naar huis."

Door de aardbeving, waarvan het epicentrum lag in Myanmar, zijn meerdere doden gevallen. Een ziekenhuis in Myanmar heeft twintig doden gemeld. In Thailand zijn zeker drie mensen omgekomen.

Vakantiegangers

In Thailand zijn waarschijnlijk een paar duizend Nederlandse zakenreizigers en vakantiegangers via een reisorganisatie die is aangesloten bij branchevereniging ANVR. Dit schat een woordvoerder van de ANVR. De organisatie kijkt momenteel hoeveel Nederlandse reizigers via haar leden in het gebied zitten dat is getroffen door de aardbeving. De aardbeving is ook gevoeld in Vietnam en China.

De ANWB adviseert mensen in het getroffen gebied contact op te nemen met hun reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij en ook de lokale autoriteiten en het lokale nieuws in de gaten te houden, voor zover dat mogelijk is.

ANP