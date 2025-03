Aardbeving in Zuidoost-Azië, onderzoek naar mogelijke Nederlandse slachtoffers

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit of er Nederlandse slachtoffers zijn gevallen door de zware aardbeving in Zuidoost-Azië. In de Thaise hoofdstad Bangkok is een wolkenkrabber in aanbouw ingestort.

Een woordvoerder van het ministerie meldt dat Buitenlandse Zaken bekend is met de ernstige berichten en dat wordt uitgezocht of er Nederlanders betrokken zijn. Bangkok wordt veel bezocht door Nederlanders.

Op X heeft het ministerie een bericht geplaatst over de aardbeving, waarin wordt opgeroepen de instructies van lokale autoriteiten te volgen. Wie hulp nodig heeft, wordt verzocht contact op te nemen met hun reisorganisaties, reisverzekeraar of het contactcenter van Buitenlandse Zaken.

Bij de ANWB-Alarmcentrale in Den Haag zijn tot nu toe nog geen meldingen van Nederlanders uit het getroffen gebied binnengekomen. "We hebben uiteraard mensen klaarzitten die verzoeken om bijstand vanuit Zuidoost-Azië kunnen beantwoorden", zei een woordvoerder.

Doden en gewonden

De Thaise hulpdiensten melden minstens drie doden en ongeveer vijftig gewonden na het instorten van een gebouw in Bangkok. Het pand met dertig verdiepingen was nog in aanbouw en stortte in als gevolg van de zware aardbeving.

Het epicentrum van de beving lag in buurland Myanmar. Bij het instorten van een moskee in het Myanmarese Mandalay zijn volgens persbureau Khit Thit Media zeker tien mensen omgekomen. De aardbeving heeft ook schade veroorzaakt in Thailand en op andere plekken in Azië. De schok was goed voelbaar in de Thaise hoofdstad. Mensen vluchtten gebouwen uit. De Thaise autoriteiten hebben Bangkok inmiddels uitgeroepen tot rampgebied.

'Verschrikkelijke beelden'

Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) heeft de "verschrikkelijke beelden" gezien van de aardbeving. Het is nog niet duidelijk of er Nederlandse slachtoffers zijn, zei de NSC-minister vrijdag voor het begin van de ministerraad.

Nederland heeft nog geen verzoek om hulp ontvangen, aldus Veldkamp. "Maar daar gaan we natuurlijk nooit op wachten. We kijken in het kabinet sowieso wat voor hulp we zouden kunnen bieden als zo'n verzoek binnenkomt." Veldkamp verwacht niet dat er veel Nederlanders in Myanmar zijn.

"In Thailand zit doorgaans een redelijk aantal Nederlandse toeristen", zei de minister. "Nederlanders die zich in die landen bevinden, roepen we op in ieder geval de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen."

ANP