Rode Kruis opent giro 7244 voor hulp aan Myanmar en Thailand

Het Rode Kruis is een grote hulpactie gestart voor de slachtoffers van de zware aardbeving in Myanmar en Thailand. De organisatie heeft gironummer 7244 geopend en roept Nederlanders op om te doneren. Hulpverleners zijn momenteel “de klok rond” bezig om mensen onder het puin vandaan te halen.

In Myanmar is de situatie bijzonder ernstig. Volgens de militaire machthebbers daar zijn zeker 144 mensen omgekomen en zijn er 732 gewonden. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn volgens de autoriteiten negen doden gemeld. In beide landen is veel schade aan gebouwen en infrastructuur.

Levensreddende noodhulp

“Mensen zijn hun huis kwijt, weten niet of ze hun familieleden nog levend terugzien”, zegt directeur Harm Goossens van het Nederlandse Rode Kruis. “Hulpverleners van het Rode Kruis zetten alles op alles om in deze cruciale uren levens te redden.”

Naast zoek- en reddingsacties worden voorbereidingen getroffen voor het uitdelen van voedsel, dekens, tenten en hygiënepakketten. “Het allerbelangrijkste is nu medische zorg aan gewonden en zorgen dat mensen levend onder het puin vandaan komen”, aldus Goossens.

Hart van Nederland/ANP