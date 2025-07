Prinses Amalia heeft haar bachelorscriptie ingeleverd voor de opleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam. Ze dook in een opvallend onderwerp: de spanning tussen Europese grondrechten en AI-wetgeving, met een hoofdrol voor deepfakes.

De scriptie draagt de titel ‘Beyond Disclosure: Bridging the Gap Between the Artificial Intelligence Act and the Charter of Fundamental Rights with Deepfaked Bodies’. Vanwege een armbreuk krijgt ze voor één vak uitstel. Na afronding daarvan ontvangt ze haar diploma.

Prinses Amalia rondt scriptie over bijzonder onderwerp af. Beeld: RvD

Tijdens de ceremonie in het Concertgebouw in Amsterdam waren ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en haar zussen aanwezig. Prinses Amalia start komend studiejaar met Nederlands Recht en doet mee aan het Defensity College-programma.