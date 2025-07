Prinses Ariane geslaagd: vlag én schooltas hangen bij paleis Huis ten Bosch

Prinses Ariane is geslaagd voor haar eindexamen. De jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima heeft haar Internationaal Baccalaureaat gehaald aan het United World College Adriatic in Italië. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst zondag bekend.

Op Instagram deelt het koninklijk huis een vrolijke video. Daarop is te zien hoe de 18-jarige prinses lachend de vlag hijst bij Paleis Huis ten Bosch. Zoals de traditie in Nederland betaamt, is aan de vlag ook haar schooltas gehangen. Bij het filmpje staat: "De vlag kan uit op Paleis Huis ten Bosch!"

Ariane begon haar middelbareschooltijd op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag, waar ze vier jaar zat. In de zomer van 2023 vertrok ze naar Italië om haar school af te maken aan een internationale kostschool. Eind mei liet het Koninklijk Huis weten dat de jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima haar examens had afgerond op de Italiaanse school.

Prinses Ariane heeft eind mei de examens voor het Internationaal Baccalaureaat aan het United World College Adriatic afgerond. Het UWC markeert het einde van de examenperiode met de traditionele Graduation and Academic Year Closing Ceremony. Beeld: RVD

Het Internationaal Baccalaureaat is een zwaar programma dat gelijkstaat aan het vwo en gericht is op toelating tot universiteiten wereldwijd. Prinses Ariane is de derde dochter van het koningspaar die dit programma afrondt.

Toekomstplannen

Wat Ariane na haar examen gaat doen, is nog niet bekend. Enkele weken geleden zei koningin Máxima tijdens een gesprek met de pers dat haar dochter daar nog niet over uit is. Wel zei ze te hopen dat Ariane weer wat dichter bij huis zal gaan studeren of werken.