9 tafels, bijzonder servies en serverende lakeien: zo ziet koninklijk diner eruit vanavond

Terwijl wereldleiders in Nederland zijn voor de NAVO-top, pakken koning Willem-Alexander en koningin Máxima dinsdagavond groots uit. In Paleis Huis ten Bosch ontvangen zij alle aanwezige staatshoofden, regeringsleiders én hun partners voor een bijzonder diner in de Oranjezaal.

De avond begint met een toespraak van de koning. Daarna nemen 66 gasten plaats aan negen ronde tafels in de zaal. Aan elke tafel zit, naast de koninklijke gasten, een lid van de hofhouding. Het diner is driedelig, afgesloten met koffie of thee. Zo'n 20 koks werkten dagenlang aan het menu, vanuit Paleis Noordeinde. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale producten.

Tijdens het diner serveren 18 lakeien de gerechten vanaf schaal, volgens eeuwenoude hoftraditie.

Bijzonder

Wat dinsdagavond op tafel staat, is niet alleen bijzonder om te proeven, maar ook om te zien. Het eten wordt opgediend op het speciaal voor dit soort gelegenheden ontworpen ‘Blossom Panache’-servies. Dit 9-delige Delfts Blauwe servies is verrijkt met gouden details, oranjebloesem én een ijsvogel — het symbool van Willem van Oranje’s lijfspreuk: 'Saevis tranquillus in undis'.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Ook het glaswerk is speciaal: het 'Huwelijks Kristalservies', gekregen bij het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima, is uitgebreid voor dit soort grote diners.

De Oranjezaal is een zaal die ooit werd ingericht door Amalia van Solms ter ere van haar man, Frederik Hendrik. In dee zaal draait het niet om macht door strijd, maar juist door vrede. En dat is precies de boodschap die Nederland aan de wereld wil laten zien.