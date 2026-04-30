Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Herverkiezing Gorinchem: zelfde winnaar, wel verschuivingen

Verkiezingen

Vandaag, 06:41

Link gekopieerd

Democraten Gorinchem is opnieuw de grootste partij geworden bij de herverkiezingen in de Zuid-Hollandse gemeente. De partij kreeg woensdag 26,3 procent van de stemmen, goed voor 7 zetels. Daarmee behoudt de partij hetzelfde aantal zetels als bij de verkiezingen in maart. Stadsbelang eindigde opnieuw als tweede met 4 zetels.

Dat maakte de gemeente woensdagavond bekend in het stadhuis. De herverkiezingen waren nodig omdat er bij de eerdere stemming op 18 maart vermoedens van fraude waren. De gemeenteraad besloot daarom tot een nieuwe verkiezing. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak, waarbij onder meer wordt gekeken naar mogelijke stemmenwerving door een kandidaat.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Wel verschuivingen

De nieuwe stemming heeft voor enkele verschuivingen gezorgd. Het CDA wint een zetel en komt uit op 2 zetels, terwijl D66 er één verliest en eveneens op 2 zetels eindigt. Een D66-kandidaat werd eerder in verband gebracht met de mogelijke fraude. Voor de overige partijen verandert er niets in het aantal zetels.

De opkomst lag iets lager dan bij de eerdere verkiezing: waar in maart nog 50,5 procent van de kiezers stemde, kwam dit keer ongeveer 47 procent opdagen. Donderdag worden de processen-verbaal van de 24 stembureaus gecontroleerd. Als alles in orde is, wordt de uitslag op 7 mei definitief vastgesteld. De nieuwe gemeenteraad wordt op 13 mei geïnstalleerd.

Door Redactie Hart van Nederland

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.