Herverkiezing Gorinchem: zelfde winnaar, wel verschuivingen

Democraten Gorinchem is opnieuw de grootste partij geworden bij de herverkiezingen in de Zuid-Hollandse gemeente. De partij kreeg woensdag 26,3 procent van de stemmen, goed voor 7 zetels. Daarmee behoudt de partij hetzelfde aantal zetels als bij de verkiezingen in maart. Stadsbelang eindigde opnieuw als tweede met 4 zetels.

Dat maakte de gemeente woensdagavond bekend in het stadhuis. De herverkiezingen waren nodig omdat er bij de eerdere stemming op 18 maart vermoedens van fraude waren. De gemeenteraad besloot daarom tot een nieuwe verkiezing. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak, waarbij onder meer wordt gekeken naar mogelijke stemmenwerving door een kandidaat.

Wel verschuivingen

De nieuwe stemming heeft voor enkele verschuivingen gezorgd. Het CDA wint een zetel en komt uit op 2 zetels, terwijl D66 er één verliest en eveneens op 2 zetels eindigt. Een D66-kandidaat werd eerder in verband gebracht met de mogelijke fraude. Voor de overige partijen verandert er niets in het aantal zetels.

De opkomst lag iets lager dan bij de eerdere verkiezing: waar in maart nog 50,5 procent van de kiezers stemde, kwam dit keer ongeveer 47 procent opdagen. Donderdag worden de processen-verbaal van de 24 stembureaus gecontroleerd. Als alles in orde is, wordt de uitslag op 7 mei definitief vastgesteld. De nieuwe gemeenteraad wordt op 13 mei geïnstalleerd.