Herverkiezingen Gorinchem in volle gang: opkomst blijft iets achter

In Gorinchem zijn de herverkiezingen in volle gang en de opkomst blijft iets achter bij de vorige keer. Om 18.00 uur had 33 procent van de 31.007 stemgerechtigden een stem uitgebracht. In maart lag dat op hetzelfde moment net hoger, op 34 procent.

Eerder op de dag, om 15.00 uur, stond de teller nog op 23 procent. Toen was het verschil met maart ook zichtbaar: bij de vorige verkiezingen lag de opkomst toen op 25 procent. De gemeente sprak toen nog van een voorzichtige, maar positieve lijn.

Lagere opkomst mogelijk door meivakantie

Woensdagochtend om 07.00 uur gingen de stembureaus open. In totaal zijn er 21 plekken waar inwoners hun stem kunnen uitbrengen. De meivakantie speelt mogelijk een rol in de lagere opkomst. Veel inwoners zijn weg, al kunnen zij wel via een volmacht stemmen.

Burgemeester Reinie Melissant verwachtte eerder op de dag nog dat "veel mensen gaan stemmen". Ze zei: "Ik merk dat frustratie en woede over mogelijke stembusfraude zijn omgeslagen. Veel mensen denken: dit is onze stad en we gaan er wat van maken."

Waarom zijn deze herverkiezingen nodig?

De nieuwe stemming komt er na vermoedens van onregelmatigheden bij de verkiezingen op 18 maart. Daarbij ging het onder meer om het gebruik van volmachten. Bij sommige stembureaus lag dat aantal opvallend hoog.

De burgemeester deed aangifte van mogelijke verkiezingsfraude, waaronder het ronselen van volmachten. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak nog en heeft niet vastgesteld of er strafbare feiten zijn gepleegd. Dat onderzoek kan nog maanden duren.

De stembureaus sluiten woensdagavond om 21.00 uur. Rond 21.30 uur wordt de totale opkomst verwacht. In maart kwam die uiteindelijk uit op 50,5 procent.