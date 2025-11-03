Hertelling van stemmen in Stichtse Vecht na mogelijke fout

De stemmen op twee kandidaten van dezelfde partij bij een stembureau in Stichtse Vecht tijdens de Tweede Kamerverkiezingen worden opnieuw geteld. De hertelling vindt plaats om vast te stellen of er sprake is van een verwisseling, aldus de gemeente.

De Kiesraad heeft verzocht om extra onderzoek te doen naar aanleiding van een data-analyse van de voorlopige uitslag. Om 14.00 uur is begonnen met het opnieuw tellen van de stemmen in het bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor in Maarssen. De hertelling is openbaar.