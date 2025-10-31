Terug

Wilders deelt berichten over gesjoemel stemmen tellen, hoe betrouwbaar is het tellen?

Verkiezingen

Vandaag, 17:58 - Update: 32 minuten geleden

PVV-leider Geert Wilders heeft vrijdag op medium X berichten gedeeld waarin gesuggereerd wordt dat er zou zijn gesjoemeld bij het tellen van stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. De herkomst van de berichten is onduidelijk, en bewijs voor daadwerkelijke fraude ontbreekt.

Eén van de berichten gaat over containers met getelde stemmen die in Zaanstad zouden zijn verdwenen. Een ander bericht spreekt van verkeerde stembiljetten. Wilders schrijft: "Het regent van dit soort berichten. Geen idee of het allemaal waar is, maar goed als het zou worden onderzocht."

De gemeente Zaanstad noemt de beweringen "pertinente onzin". Volgens een woordvoerder klopt er niets van het verhaal dat containers met stemmen zouden zijn verdwenen. Maastricht, dat in dezelfde berichten genoemd wordt, verwijst voor uitleg naar de Kiesraad.

Controle, controle, controle

Een woordvoerder van de Kiesraad legt uit hoe het tellen van stemmen verloopt en benadrukt dat het proces zorgvuldig wordt gecontroleerd. "Het blijft mensenwerk. Het wordt geteld, opgeschreven in een proces-verbaal, en dat komt allemaal op de site van de gemeente zodat iedereen het kan inzien", vertelt een woordvoerder tegen Hart van Nederland.

Dat stemmen tellen niet zo makkelijk is, maar wel secuur gebeurt, zie je in onderstaande video:

Stemmen tellen is een hele klus
2:11

Stemmen tellen is een hele klus

Daarna volgt nog een controle op meerdere niveaus. "Eerst bij het hoofdstembureau en daarna bij ons. Nu is bijvoorbeeld een data-analyse gaande, waarin we opvallende zaken onderzoeken. Maandag komen alle fysieke processen-verbaal binnen, dan lopen we alles nogmaals na", aldus de woordvoerder. "We doen ons best om het zo betrouwbaar mogelijk te maken. Alles gebeurt volgens het vierogenprincipe."

De Kiesraad laat ook via X weten op de hoogte te zijn van meldingen over ongeldige stemmen in de gemeenten Stein en Westerwolde. "In het algemeen geldt dat dergelijke bijzonderheden terechtkomen in het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau. De komende week onderzoekt de Kiesraad de processen-verbaal uit de gemeenten," schrijft de raad.

Het officiële verslag over het tellen van de stemmen wordt tijdens een openbare zitting gepresenteerd op vrijdagochtend 7 november, aldus de Kiesraad.

