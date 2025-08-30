Thierry Baudet stopt als lijsttrekker FVD, maakt opvolger bekend

De partij Forum voor Democratie (FVD) schuift Lidewij de Vos naar voren als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober. De 28-jarige De Vos volgt Thierry Baudet op, die de rol sinds de oprichting van de partij vervulde.

Baudet blijft wel partijvoorzitter en neemt de tweede plek op de kieslijst in. Volgens hem staat zijn positie de groei van FVD in de weg, mede door "gepolariseerde meningen" en "een al vijf jaar durende blokkade in de media". "Dat is deels mijn eigen schuld geweest, maar ook deels ontstaan door framing en niets gegund krijgen", aldus Baudet.

Thierry Baudet werd in oktober 2023 aangevallen toen hij een lezing gaf in Gent:

De Vos neemt vanaf volgende week ook het fractievoorzitterschap over en keert terug in de Kamer op de zetel van Pepijn van Houwelingen. Eerder verving ze Baudet al tijdelijk en werkte ze als beleidsmedewerker van de partij.

"Het is een bijzonder grote eer en een opdracht van formaat om lijsttrekker te zijn van de grootste ledenpartij van Nederland", zegt De Vos. Ze wil inzetten op politieke vernieuwing en verdere groei van FVD.

Met haar 28 jaar is De Vos niet alleen een van de jongste Kamerleden, maar ook de jongste lijsttrekker van de huidige partijen in de Tweede Kamer.

