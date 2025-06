Schoof hoopt dat kiezer niet uit wantrouwen thuisblijft

Dick Schoof hoopt dat mensen niet thuisblijven bij de verkiezingen uit wantrouwen in de politiek, ontstaan door wat ze hebben gezien in het kabinet en de Tweede Kamer. "Dat zou echt zo ontzettend jammer zijn, want het is een prachtig democratisch recht om te stemmen en ik hoop echt dat zoveel mogelijk Nederlanders daar gebruik van maken", aldus de demissionair premier.

Bakker Thijs wist wel raad met dat gevallen kabinet, zoals te zien is in bovenstaande video.

Bij zijn wekelijkse persconferentie ontwijkt de demissionair minister-president vragen om een oordeel te vellen over het kabinet waaraan hij elf maanden leiding gaf voordat het afgelopen dinsdag ten val kwam.

Onvervulde beloftes

Schoof zei bijvoorbeeld niet duidelijk ja of nee op de vraag van een journalist of hij altijd trots is geweest op dit kabinet, verwijzend naar de titel 'Hoop, lef en trots' van het coalitieakkoord. Hij zei eerst trots te zijn op de "visie van dit kabinet" en pas na lang doorvragen dat hij ook trots was op "wat we met elkaar hebben gedaan".

Aan het begin van de samenwerking beloofden de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB om grote stappen te zetten op vastgelopen dossiers zoals migratie en stikstof. 'Het kan wel', was de overtuiging.

"U rekent mij nu af voor één jaar, waar we een plan hebben voor vier jaar", zei Schoof toen een journalist dit ter sprake bracht. Op de vraag of hij eraan heeft gedacht om excuses aan te bieden aan de mensen aan wie die beloftes zijn gedaan, antwoordde hij: "Ik vind niet dat ik in die positie ben."

ANP