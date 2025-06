Bakker Tijs verkoopt 'gevallen kabinetjes': instabiele soes met zure en bittere nasmaak

Dat het kabinet afgelopen dinsdagochtend is gevallen, is de meeste mensen niet ontgaan. Ook niet Tijs, die zijn kans schoon zag. De bakker uit Udenhout speelt in op de val van het kabinet met een creatief gebakje: het 'gevallen kabinetje'. Het is een 'instabiele soes' met een zure en bittere nasmaak. Ze vliegen over de toonbank: binnen enkele dagen zijn er al honderden verkocht.

Dinsdag is de instabiele soes meteen al ontwikkeld. "Ik zat in de auto en dacht: hier moet ik iets mee doen", vertelt Tijs aan Hart van Nederland. "We spelen altijd in op de laatste trends, dat maakt dit vak zo leuk. In het verleden hadden we bijvoorbeeld de Maxima-tompoes, toen zij 40 of 50 werd. We hebben ook ooit iets gedaan voor de Staatsloterij in Udenhout: geldbuideltjes gemaakt. Dat ging viral."

Dus opende Tijs ChatGPT en vroeg hij: "'Ik wil een gebakje met als thema het gevallen kabinet.' Toen kwam er een suggestie met smaken, en die hebben we aangepast naar de smaken die wij in huis hebben. Met een zure en bittere nasmaak."

We hebben het tot slot op een gouden schaaltje gezet, want het kabinet heeft goud geld uitgegeven. Bakker Tijs

Het is een opengesneden soes met meerdere laagjes. Op elk laagje zit jam voor de zure smaak en karamel-bavarois voor de bittere nasmaak. "Daarna hebben we de laagjes op elkaar gezet, zodat het een beetje instabiel werd. Bovenop brokkelschuim, alsof het uit elkaar kan vallen – net als het kabinet. We hebben het tot slot op een gouden schaaltje gezet, want het kabinet heeft goud geld uitgegeven."

Politieke discussies vermijden

De reacties zijn positief, vertelt de bakker. "Het is een smaakcombinatie die je van tevoren niet zou bedenken, maar het blijkt een schot in de roos te zijn: die combinatie van zoet en zuur." Ook levert het gebak gesprekken op. "Mensen balen ervan dat het kabinet gevallen is. We proberen politieke discussies verder te vermijden. Het is gewoon een gebakje met een knipoog. We willen niets aanzwengelen."