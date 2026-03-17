Pas 14 jaar en op kieslijst: Joas is jongste kandidaat bij verkiezingen

Waar de meeste 14-jarigen bezig zijn met gamen, chillen, sporten of schoolwerk, is de 14-jarige Joas Bergwerff druk in de weer met de gemeenteraadsverkiezingen in zijn woonplaats Capelle aan den IJssel. Hij staat daar woensdag namelijk op de lijst voor het CDA.

Het jonge politieke talent was dinsdagochtend telefonisch te gast in de 538 Ochtendshow, waar ze hem aan de tand voelden over zijn ambities, plannen en de vraag of je je eigenlijk wel verkiesbaar mag stellen als minderjarige.

