Nog geen idee waarop je moet stemmen? Dit kan je helpen bij je keuze

Nog maar een paar dagen en dan gaan we naar de stembus. Hoewel kandidaten nog druk bezig zijn dit weekend met flyeren, zijn er nog altijd veel kiesgerechtigden die er nog niet helemaal uit zijn. Zwevende kiezers of mensen die zich nog even extra willen verdiepen, kunnen gebruik maken van verschillende hulpmiddelen om bij een partij uit te komen. We zetten ze hieronder op een rijtje.

In Leiden twijfelen zondagochtend nog veel mensen. Veel van hen geven aan er nog niet helemaal uit te zijn. "Ik twijfel nog", zegt een van hen. "Er zijn best wat partijen die ideeën hebben die best overeenkomen, dus ik moet kijken wat nou precies het verschil is." Andere voorbijgangers geven aan hun keuze al wel te hebben gemaakt. Een jonge bewoner vertelt dat ze daarbij een stemhulp heeft geraadpleegd, maar ook de nuance wil waarborgen door zelf nog eens goed naar de partijprogramma's te kijken. "Ik laat het niet helemaal van de StemWijzer afhangen, maar ik vind het wel fijn om wat sturing te hebben."

Stemhulpen

De meestgebruikte online stemhulp is de StemWijzer. Het platform is ontwikkeld door stichting ProDemos, die dit jaar in samenwerking met journalisten bij DPG Media en lokale politieke partijen een stemwijzer heeft ontwikkeld voor 258 Nederlandse gemeenten.

Zoals gebruikelijk beantwoordt men dertig stellingen die betrekking hebben op lokale vraagstukken. Navigeer naar de website van de StemWijzer, selecteer je gemeente in de zoekmachine en vul de anonieme vragenlijst in om te zien welke partij het beste bij jou past.

Kieskompas

Dit stemhulpje is ontwikkeld door onderzoeksbureau Kieskompas, bestaande uit een onafhankelijk team van wetenschappers dat zich specialiseert in onderzoek naar politiek maatschappelijke opinies en analyses van kiezers.

Kieskompas onderscheidt zich door de kiezer te plaatsen op een kompasvormig spectrum van partijen. De kiezer vult dertig stellingen in over de belangrijkste politieke vraagstukken en krijgt aan de hand daarvan te zien welke partij het dichtst aansluit op zijn of haar voorkeuren. Vul je gemeente in op de website van Kieskompas en kijk welke partij het best aansluit bij jouw standpunten.

Dit juist niet doen

Uiteindelijk is het handig om je stem niet alleen maar op een stemhulp te baseren, maar lees ook vooral wat partijprogramma's door. Wat je absoluut niet moet doen is je stem baseren op AI, zoals met ChatGPT. Bij de vorige verkiezingen in oktober bleek namelijk dat de stemadviezen die AI-chatbots geven onbetrouwbaar en duidelijk gekleurd zijn. Dat stelde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) eerder op basis van eigen onderzoek.