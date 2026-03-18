Opvallend druk bij nachtelijk stemmen: 'Hartstikke vol'

Verkiezingen

Vandaag, 06:22 - Update: 4 uur geleden

Het nachtelijk stemmen heeft in Den Haag al vroeg meer kiezers op de been gebracht dan in 2018. Rond 01.00 uur waren er al meer stemmen uitgebracht dan tijdens de hele nacht toen, zegt een woordvoerster van de gemeente.

Op twee locaties op de Grote Markt brachten 220 mensen hun stem uit. In 2018 bleef het totaal steken op 140. Voorafgaand aan het stemmen was er livemuziek en een debat, waar vooral jongeren op afkwamen.

In Arnhem werd de nachtelijke verkiezingsavond geopend door burgemeester Ahmed Marcouch, die dat rappend deed. Volgens een woordvoerster hebben daar 298 mensen gestemd. "Het was hartstikke vol."

Ook op andere plekken belangstelling

In Castricum kwamen volgens een gemeentewoordvoerster tussen de 50 en 55 mensen stemmen. Omdat sommige kiezers ook volmachten meenamen, ligt het daadwerkelijke aantal hoger. D66-kandidaat Erik Hordijk bracht als eerste zijn stem uit. In de Noord-Hollandse plaats is het een traditie om als eerste bij de stembus te zijn.

Maassluis organiseerde het nachtelijk stemmen dit keer voor het eerst en mikte op 50 kiezers. Uiteindelijk brachten 43 mensen hun stem uit. Volgens een woordvoerder waren er ook jongeren aanwezig en kwam de burgemeester langs. De gemeente beschouwt het evenement als een succes.

Door ANP

