Kieskompas live in 49 gemeenten: zo werkt het

Stoor jij je aan rondslingerend afval in je buurt? Wil je dat de busroute voor je huis niet verdwijnt? Of vind je dat er in jouw gemeente meer moet gebeuren aan veiligheid en leefbaarheid? Vergeet dan niet te stemmen bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Over een maand is het al zover en kun je het vakje rood kleuren op het stemformulier. Maar op wie moet je stemmen en welke partijen doen er mee in jouw gemeente? Om dat makkelijker te maken, is Kieskompas weer beschikbaar in 49 gemeenten.

Na het invullen van ongeveer 30 stellingen verschijnt het politieke landschap van de gemeente in beeld. Dat gebeurt via een assenstelsel waarop alle partijen staan. Zo kunnen kiezers in één oogopslag zien waar partijen zich bevinden en hoe dicht die bij hun eigen opvattingen liggen.

Veel kiezers willen wel stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar weten niet precies waar het over gaat. In de onderstaande video benadrukt ProDemos, de maker van de StemWijzer, het belang van lokale politiek:

1:34 Behoefte stemmen gemeenteraadsverkiezingen hoog, maar waar stem je op?

Grotere klus dan bij landelijke verkiezingen

De inhoud verschilt per gemeente. Naast landelijke thema's komen lokale kwesties uitgebreid aan bod. In Pijnacker-Nootdorp zijn er bijvoorbeeld extra vragen over glastuinbouw, zoals: "Mogen er meer woningen gebouwd worden, ook als daarvoor glastuinbouw moet verdwijnen?" Verkiesbare partijen dachten in bijeenkomsten mee over de stellingen.

Volgens projectmanager Jeroen van Lindert is het project groter opgezet dan bij eerdere verkiezingen. "Dit project is groter dan met de Tweede Kamerverkiezingen", vertelt hij. De antwoorden van partijen worden gecontroleerd op basis van officiële partijdocumenten en zijn voor iedereen in te zien. "We willen niet zeggen op welke partij je moet stemmen."

Voor drie gemeenten ging de stemhulp zelfs al eerder live. In Pijnacker-Nootdorp ging het Kieskompas op maandag 9 februari online. Ook Arnhem en Zwijndrecht volgen eerder dan de rest, zodat kiezers daar al voor 17 februari hun politieke voorkeur kunnen testen.

Kieskompas is niet de enige stemhulp bij verkiezingen. ProDemos zet woensdag 18 februari de StemWijzer voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen online.