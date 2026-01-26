Opvallende verandering bij SGP: in meer gemeenten vrouw op kieslijst

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen staat in negen plaatsen voor het eerst een vrouw op de kandidatenlijst van de SGP. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad, dat de cijfers op een rij zette. Daarmee komt het totaal aantal lokale SGP-afdelingen dat ooit een vrouw verkiesbaar stelde boven de twintig.

Het gaat om Deventer, Enkhuizen, Hardenberg, Kapelle, Lisse, Rotterdam, Soest, Stadskanaal en Zuidplas. In deze gemeenten was het tot nu toe niet eerder het geval dat er een vrouw namens de SGP meedeed aan de verkiezingen.

In de landelijke politiek wil de SGP er nog niet aan om een vrouw namens de partij plaats te laten nemen in de Eerste of Tweede Kamer. In 2025 probeerde het Vlissingse raadslid Lilian Jansse dat wel, maar er was geen plaats voor haar op de kandidatenlijst. In de onderstaande video vertelt ze er zelf over:

1:58 Lilian voldoet aan alle criteria, maar mag als vrouw toch niet op lijst SGP

Verdubbeling van aantal gemeenten waar SGP-vrouwen verkiesbaar zijn

Bij de stembusgang van woensdag 18 maart zijn in totaal in zeker achttien gemeenten vrouwen verkiesbaar namens de SGP. Naast de negen nieuwe gemeenten zijn er ook plekken waar dit al eerder gebeurde en nu opnieuw het geval is.

Dat geldt voor Houten, Vlissingen en Voorst, waar de SGP zelfstandig aan de verkiezingen meedoet. Ook in zes andere gemeenten staan vrouwen op de lijst via een gezamenlijke kandidatenlijst met de ChristenUnie.

Deze zogeheten combilijsten zijn er in Dordrecht, Leiderdorp, Nissewaard, Noordoostpolder, Westland en Zoetermeer. In al deze gemeenten zijn opnieuw vrouwelijke SGP-kandidaten verkiesbaar.