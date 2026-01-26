Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Opvallende verandering bij SGP: in meer gemeenten vrouw op kieslijst

Opvallende verandering bij SGP: in meer gemeenten vrouw op kieslijst

Verkiezingen

Vandaag, 09:01 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen staat in negen plaatsen voor het eerst een vrouw op de kandidatenlijst van de SGP. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad, dat de cijfers op een rij zette. Daarmee komt het totaal aantal lokale SGP-afdelingen dat ooit een vrouw verkiesbaar stelde boven de twintig.

Het gaat om Deventer, Enkhuizen, Hardenberg, Kapelle, Lisse, Rotterdam, Soest, Stadskanaal en Zuidplas. In deze gemeenten was het tot nu toe niet eerder het geval dat er een vrouw namens de SGP meedeed aan de verkiezingen.

In de landelijke politiek wil de SGP er nog niet aan om een vrouw namens de partij plaats te laten nemen in de Eerste of Tweede Kamer. In 2025 probeerde het Vlissingse raadslid Lilian Jansse dat wel, maar er was geen plaats voor haar op de kandidatenlijst. In de onderstaande video vertelt ze er zelf over:

Lilian voldoet aan alle criteria, maar mag als vrouw toch niet op lijst SGP
1:58

Lilian voldoet aan alle criteria, maar mag als vrouw toch niet op lijst SGP

Verdubbeling van aantal gemeenten waar SGP-vrouwen verkiesbaar zijn

Bij de stembusgang van woensdag 18 maart zijn in totaal in zeker achttien gemeenten vrouwen verkiesbaar namens de SGP. Naast de negen nieuwe gemeenten zijn er ook plekken waar dit al eerder gebeurde en nu opnieuw het geval is.

Dat geldt voor Houten, Vlissingen en Voorst, waar de SGP zelfstandig aan de verkiezingen meedoet. Ook in zes andere gemeenten staan vrouwen op de lijst via een gezamenlijke kandidatenlijst met de ChristenUnie.

Deze zogeheten combilijsten zijn er in Dordrecht, Leiderdorp, Nissewaard, Noordoostpolder, Westland en Zoetermeer. In al deze gemeenten zijn opnieuw vrouwelijke SGP-kandidaten verkiesbaar.

Door ANP

Lees ook

Zeven partijen willen verbod op groepsbelediging vrouwen in regenboogakkoord
Zeven partijen willen verbod op groepsbelediging vrouwen in regenboogakkoord
Weer geen vrouwen op SGP-lijst, Lilian snapt er niks van: 'Voldoe aan alle criteria'
Weer geen vrouwen op SGP-lijst, Lilian snapt er niks van: 'Voldoe aan alle criteria'
Weer geen vrouwen op lijst SGP komende verkiezingen
Weer geen vrouwen op lijst SGP komende verkiezingen
SGP blijft vrouwen uitsluiten in politieke of bestuurlijke functies
SGP blijft vrouwen uitsluiten in politieke of bestuurlijke functies

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.