Weer geen vrouwen op SGP-lijst, Lilian snapt er niks van: 'Voldoe aan alle criteria'

SGP weigert vrouwen op de kieslijst voor aankomende verkiezingen, maakt de partij woensdag zelf bekend met het publiceren van de kandidatenlijst op de eigen website. Voor het Vlissingse raadslid, Lilian Jansse, een teleurstelling.

Jansse maakte eerder dit jaar bekend dat ze graag na jarenlange ervaring als raadslid in Vlissingen de landelijke politiek in wilde voor de SGP. Ze ontving het nieuws dan ook met teleurstelling, aangezien ze aan alle criteria voldoet, vertelt ze in bovenstaande video.

Er staan nu vijftig mannen weer op de lijst, vertelt Jansse. "Ik reageerde natuurlijk teleurgesteld, ik was graag de landelijke politiek ingegaan. Het frustreerde mij dat ze geen inhoudelijke reden aangaven. Ze bedankten mij voor de initiatieven die ik hier als raadslid oppak. Maar ik weet nu waar ik sta en waar ik aan toe ben."