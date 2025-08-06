Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Weer geen vrouwen op SGP-lijst, Lilian snapt er niks van: 'Voldoe aan alle criteria'

Verkiezingen

Gisteren, 15:42

Link gekopieerd

SGP weigert vrouwen op de kieslijst voor aankomende verkiezingen, maakt de partij woensdag zelf bekend met het publiceren van de kandidatenlijst op de eigen website. Voor het Vlissingse raadslid, Lilian Jansse, een teleurstelling.

Jansse maakte eerder dit jaar bekend dat ze graag na jarenlange ervaring als raadslid in Vlissingen de landelijke politiek in wilde voor de SGP. Ze ontving het nieuws dan ook met teleurstelling, aangezien ze aan alle criteria voldoet, vertelt ze in bovenstaande video.

Er staan nu vijftig mannen weer op de lijst, vertelt Jansse. "Ik reageerde natuurlijk teleurgesteld, ik was graag de landelijke politiek ingegaan. Het frustreerde mij dat ze geen inhoudelijke reden aangaven. Ze bedankten mij voor de initiatieven die ik hier als raadslid oppak. Maar ik weet nu waar ik sta en waar ik aan toe ben."

Lees ook

Weer geen vrouwen op lijst SGP komende verkiezingen
Weer geen vrouwen op lijst SGP komende verkiezingen
Deze partijen willen Nederlanders het liefst wel (of juist niet) in een nieuwe coalitie
Deze partijen willen Nederlanders het liefst wel (of juist niet) in een nieuwe coalitie
Chris Stoffer voorgedragen als lijsttrekker SGP
Chris Stoffer voorgedragen als lijsttrekker SGP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.