Jongerenvereniging Progressief Nederland gaat PROTEST heten

PROTEST wordt de naam van de jongerenvereniging van Progressief Nederland. Dat hebben DWARS en de Jonge Socialisten, de jongerenclubs van respectievelijk GroenLinks en PvdA, bekendgemaakt.

Donderdag werd bekend dat fusiepartij GroenLinks-PvdA verdergaat als Progressief Nederland (PRO). Ook DWARS en de Jonge Socialisten gaan komende zomer samen.

Zaterdag hebben de leden van de twee jongerenverenigingen op een gezamenlijk congres gestemd over nieuwe beginselen en statuten. Ze gaan voor een "activistische en systeemkritische houding", schrijven de verenigingen.

De partij onthulde eerder al haar naam: