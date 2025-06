Wilders dreigt met vertrek uit coalitie 'als merendeel asielplannen wordt afgewezen'

Geert Wilders, leider van de PVV, dreigt zijn steun aan de nieuwe coalitie op te zeggen als zijn migratieplannen niet worden overgenomen. "Als het merendeel van mijn tien migratievoorstellen niet in het akkoord komt, stap ik eruit", schrijft hij op X. Eerder liet hij al doorschemeren te willen opstappen, maar zonder duidelijke deadline. Nu zet hij de druk vol op de ketel.

De voorstellen van Wilders gaan ver. Zo wil hij asielzoekers bij de grens tegenhouden en gezinshereniging onmogelijk maken. Maar volgens asieladvocaat Michael Yap zijn die plannen onwettig. "Je kunt mensen niet zomaar weigeren bij de grens", zegt hij. Ook het stoppen van gezinshereniging druist volgens hem in tegen zowel Nederlandse als Europese regels.

Politieke partijen reageren wisselend. BBB toont zich positief over de voorstellen en lijkt bereid om mee te denken. De VVD en NSC doen er juist luchtiger over en leggen de bal bij PVV-minister Marjolein Faber. Zij zou zich volgens hen beter kunnen richten op haar taak: het uitvoeren van strenge migratiemaatregelen die al zijn afgesproken.

Maandag wordt er verder gepraat

Maandagavond komen de vier coalitiepartijen opnieuw bijeen om over de plannen van Wilders te praten. Het is afwachten of de PVV-leider zijn zin krijgt of dat de samenwerking meteen al op scherp wordt gezet.

ANP