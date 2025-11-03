D66 loopt verder uit op PVV na telling briefstemmen, ook in Rotterdam minder stemmen PVV

D66 blijft de PVV zoals verwacht voor na het tellen van de briefstemmen die vanuit het buitenland zijn binnengekomen. De partij van Rob Jetten kreeg aanzienlijk meer briefstemmen dan die van Geert Wilders, zo laten de voorlopige uitslagen zien: 18,47 tegen 8,57 procent. Daarmee is het verschil tussen de twee nog iets groter geworden. GroenLinks-PvdA kreeg net als in 2023 de meeste stemmen van Nederlanders in het buitenland: 28,9 procent.

De gemeente Den Haag, die verantwoordelijk is voor het verwerken van de briefstemmen, deelde maandagavond de voorlopige uitkomsten. Stemmen die bij ambassades en consulaten zijn ingeleverd, moesten uiterlijk om 17.00 uur binnen zijn.

De briefstemmen waren de laatste die nog geteld moesten worden. Alle voorlopige uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen zijn nu binnen. De Kiesraad stelt vrijdag de uitslagen officieel vast.

Andere uitslag Rotterdam

Dat bij de verkiezingen in Rotterdam D66 ruim 2000 stemmen meer en de PVV dik 2000 stemmen minder hebben gekregen dan eerder gemeld, komt doordat de voorlopige uitslag is gemaakt op basis van een berekening. Dat laat de gemeente weten nu de definitieve uitslag bekend is.

D66 leek aanvankelijk al de winnaar, toen kwam de PVV opstomen. Maar dat was tijdens de verkiezingsavond nog niet duidelijk:

1:42 D66 viert de goede verkiezingsuitslag

De berekening is gemaakt op basis van 84 procent van de getelde stemmen en donderdag doorgegeven aan de ANP Verkiezingsdienst. Volgens de gemeente geeft 84 procent "een goed beeld van de uitslag, maar de laatste 16 procent kan nog voor veranderingen zorgen in de uitslag". Een afwijking van 1 procent noemt de gemeente normaal, maar het kan groter zijn als het stemgedrag van de laatste 16 procent afwijkt van de rest.

In de definitieve uitslag van Rotterdam kreeg de PVV 2483 stemmen minder dan in de voorlopige uitslag. D66 kreeg er 2423 stemmen bij. Ook DENK heeft nu 2860 stemmen meer gekregen.