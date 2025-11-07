Terug

Kiesraad bevestigt: D66 wint nipt verkiezingen met 26 zetels

Verkiezingen

Vandaag, 10:35 - Update: 2 uur geleden

D66 is de grootste partij van Nederland, zo bevestigt de Kiesraad vrijdagochtend. Na de verkiezingen bleef het lang spannend tussen D66 en de PVV, maar uiteindelijk trok D66 aan het langste eind. Het verschil tussen de twee partijen bedraagt slechts 29.668 stemmen. Beide partijen krijgen 26 zetels in de Tweede Kamer.

Ook de andere zetelaantallen zijn nu definitief bekend. De VVD komt uit op 22 zetels, GroenLinks-PvdA op 20, en het CDA behaalt er 18. Nieuw Sociaal Contract verdwijnt uit de Tweede Kamer, terwijl 50PLUS met 2 zetels terugkeert.

Rob Jetten vierde na de uitslagen van de exitpoll al feest met zijn partij:

Rob Jetten viert uitslag verkiezingen
2:01

Rob Jetten viert uitslag verkiezingen

Vijf kandidaten haalden een zetel dankzij voorkeursstemmen, ondanks dat ze laag op de lijsten stonden. Het gaat om Fatihya Abdi, Mikal Tseggai, Lisa Vliegenthart en Barbara Kathmann van GroenLinks-PvdA, en Marieke Vellinga-Beemsterboer van D66. De groep Stem op een Vrouw had opgeroepen om te stemmen op vrouwen die door hun plek op de lijst mogelijk naast een zetel zouden grijpen. Dat zou moeten helpen om meer vrouwen in de Kamer te krijgen.

De Kiesraad keek alleen naar de stemmen die partijen en kandidaten hebben gekregen. Zo telt Frans Timmermans als verkozen, ook al kondigde hij na de exitpolls zijn vertrek aan als leider van GroenLinks-PvdA. Koen Castelein (D66) kiest ervoor om wethouder in Hattem te blijven. Zij kunnen afzien van hun zetel en worden dan vervangen.

De nieuwe leden van de Tweede Kamer worden komende woensdag geïnstalleerd.

