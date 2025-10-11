Honderden activisten blokkeren havenspoor Rotterdam: politie grijpt in

De actiegroep Geef Tegengas heeft zaterdag opnieuw actiegevoerd in de Rotterdamse haven. Honderden demonstranten blokkeerden op meerdere plekken het havenspoor uit protest tegen oorlog, onderdrukking en klimaatverandering. De politie en de mobiele eenheid (ME) hebben inmiddels ingegrepen.

De actievoerders bevonden zich onder meer bij de Vondelingenplaat en de Eemhaven. De politie hield de situatie aanvankelijk in de gaten, maar greep later in. Volgens een 112-fotograaf zouden er daarbij klappen zijn uitgedeeld. De politie laat aan Rijnmond weten dat demonstranten eerst de kans kregen om vrijwillig te vertrekken. Wie dat weigerde, "wordt een handje geholpen".

Spandoeken

De activisten hadden spandoeken bij zich met teksten als 'No bombs, barrels or bullshit' en 'Deze haven spoort niet'. Nabij het spoor stond een podium waar muziek werd gedraaid en toespraken werden gehouden.

Volgens Geef Tegengas is de Rotterdamse haven de "Nederlandse motor van dood en destructie". De actiegroep wil dat de haven per direct een wapen- en handelsembargo met Israël invoert, stopt met handel uit landen waar mensenrechten worden geschonden, en vervuilende activiteiten afbouwt.

De actie volgt op een eerdere blokkade van vrijdag, toen activisten het vrachtverkeer op de Tweede Maasvlakte urenlang stillegden.