Na vredesakkoord wil twee op drie nu steun voor Palestijnse staat

Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt dat het nieuwe vredesakkoord tussen Israël en Hamas de eerste stap moet zijn naar een Palestijnse staat. Dat blijkt uit een representatieve peiling onder 2.553 leden van het Hart van Nederland-panel.

65 procent van de deelnemers vindt dat er nu stappen moeten worden gezet richting een tweestatenoplossing, waarin Israël en Palestina als twee onafhankelijke landen naast elkaar bestaan. 14 procent is het daar niet mee eens, en 21 procent heeft er geen mening over.

Vooral mensen die SGP denken te gaan stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen zijn kritisch over een eigen Palestijnse staat; 59 procent van hen is daar tegen. Bij de rest van de partijen is de achterban vooral voor, met alleen bij ChristenUnie (38 procent) en Forum voor Democratie (36 procent) nog relatief veel tegenstanders. Stemmers van D66 (92 procent), GL-PvdA (91 procent) en DENK (91 procent) zijn het meest voorstander om nu werk te maken van een tweestatenoplossing.

Veel steun voor vredesakkoord zelf

Het akkoord tussen Israël en Hamas zelf krijgt brede steun onder de panelleden. Bijna acht op de tien (78 procent) is (zeer) positief over de wapenstilstand die deze week werd bereikt. Slechts 11 procent kijkt er negatief naar.

Ondanks de brede steun overheerst scepsis over de vraag of het akkoord standhoudt. Twee derde van de panelleden (66 procent) denkt niet dat de wapenstilstand tot blijvende vrede leidt. Slechts 28 procent heeft wel vertrouwen dat dit akkoord de basis kan zijn voor een stabielere toekomst in de regio.