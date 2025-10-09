Schoof bedankt Trump voor 'langverwachte doorbraak' in oorlog Gaza

Minister-president Dick Schoof noemt de aankondiging van het akkoord tussen Israël en Hamas over de eerste fase in een vredesplan "een langverwachte doorbraak". Op X roept hij op het akkoord "zo snel mogelijk" uit te voeren "zodat alle gijzelaars worden vrijgelaten en humanitaire hulp voor Gaza massaal toeneemt".

De demissionaire premier bedankt de Amerikaanse president Donald Trump voor zijn vredesplan en spreekt ook zijn dank uit voor de inzet van Egypte, Qatar en Turkije. "Dit zou een einde kunnen betekenen aan het lijden van zo velen: de gijzelaars en hun familie en de bevolking van Gaza", licht de premier toe. Hij schrijft dat het akkoord een stap moet zijn "richting een duurzame en rechtvaardige vrede".

In ons land leeft de Gaza-oorlog enorm. Zo gingen pro-Palestijnse demonstranten woensdagavond bij Amsterdam Centraal het spoor op uit protest:

0:26 Onrust bij Amsterdam CS door Pro-Palestina activisten

Deal tussen Isra ë l en Hamas

Trump meldde in de nacht van woensdag op donderdag dat Israël en Hamas overeenstemming hebben bereikt. Hamas zou de nog levende Israëlische gijzelaars vrijlaten en Israël zou zijn leger terugtrekken achter een afgesproken lijn.

Persbureau Reuters meldt dat de afspraken om 11.00 uur Nederlandse tijd worden getekend volgens een bron rond de onderhandelingen. Dan zou ook direct een staakt-het-vuren ingaan in Gaza. De details van het plan zijn nog niet bekend.

Andere Nederlandse politieke kopstukken als Geert Wilders, Frans Timmermans, Dilan Yeşilgöz en Henri Bontenbal hebben ook positief gereageerd op het akkoord.

ANP