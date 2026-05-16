Moeder Insiya voert actie bij bezoek Indiase premier bij koningspaar

Demonstratie

Vandaag, 17:24

Bij Paleis Huis ten Bosch in Den Haag heeft de moeder van het naar India ontvoerde meisje Insiya een protestactie gehouden, samen met tientallen medestanders. Aanleiding is het bezoek van de Indiase premier Narendra Modi. Hij werd zaterdagmiddag ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Moeder Nadi Rashid vroeg aandacht voor het lot van haar dochter, die in september 2016 door haar vader in Amsterdam werd ontvoerd en meegenomen naar India. Het kind was toen twee jaar. De groep hield borden op met teksten als 'Prime ministers Modi & Jetten, when is Insiya coming home?' en 'Reunite Insiya with her mother'.

Gesprek Jetten

Premier Rob Jetten heeft aangegeven dat hij de terugkeer van het meisje zaterdag met Modi zal bespreken. De kwestie is al verschillende keren op hoog niveau aangekaart, onder meer door toenmalig premier Mark Rutte in 2018.

Het kabinet wil dat er een Nederlandse delegatie naar India gaat om een ontmoeting tussen Rashid en haar dochter te regelen. De laatste keer dat ze Insiya sprak, via een videoverbinding, was in 2018.

De vader van Insiya, Shehzad H., werd in mei 2024 in Nederland in hoger beroep veroordeeld tot 8,5 jaar cel. Hij gaf opdracht voor de ontvoering van het kind uit het huis van haar oma en is bij verstek veroordeeld. Ook zijn helpers hebben straffen opgelegd gekregen.

Door ANP

