Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
XR wil opnieuw de A12 op in aanloop naar Prinsjesdag

XR wil opnieuw de A12 op in aanloop naar Prinsjesdag

Demonstratie

Vandaag, 11:28

Link gekopieerd

De actiegroep Extinction Rebellion (XR) wil in aanloop naar Prinsjesdag weer de A12 in Den Haag op. Aankomende zaterdag om 12.00 uur wil de groep voor de 44e keer het gedeelte naast het Malieveld blokkeren.

De laatste keer dat XR-activisten de A12 op zijn gegaan, was tijdens de NAVO-top in Den Haag. De politie greep toen snel in, waardoor het niet tot een blokkade kwam zoals eerdere keren wel gebeurde. Volgens XR maakt de overheid het steeds moeilijker om te demonstreren en wordt ook steeds harder ingegrepen.

In juni werden nog zo'n 200 demonstranten opgepakt bij een poging om de A12 te blokkeren:

Politie houdt klimaatactivisten aan die A12 proberen te blokkeren
0:33

Politie houdt klimaatactivisten aan die A12 proberen te blokkeren

De eis van de activisten is steeds hetzelfde: ze willen dat de politiek alle fossiele subsidies afschaft. Daarmee worden belastingvoordelen voor grote bedrijven bedoeld die veel energie verbruiken. Zij hoeven daar procentueel minder belasting over te betalen dan kleine bedrijven en huishoudens.

ANP

Lees ook

Meerdere aanhangers XR vervolgd na meerdere acties zoals bekladden A12
Meerdere aanhangers XR vervolgd na meerdere acties zoals bekladden A12
Extinction Rebellion wil tijdens A12-blokkade overnachten in tunnelbak
Extinction Rebellion wil tijdens A12-blokkade overnachten in tunnelbak
XR-activisten bezetten onaangekondigd A12 in Den Haag, 107 aanhoudingen
XR-activisten bezetten onaangekondigd A12 in Den Haag, 107 aanhoudingen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.