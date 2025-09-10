XR wil opnieuw de A12 op in aanloop naar Prinsjesdag

De actiegroep Extinction Rebellion (XR) wil in aanloop naar Prinsjesdag weer de A12 in Den Haag op. Aankomende zaterdag om 12.00 uur wil de groep voor de 44e keer het gedeelte naast het Malieveld blokkeren.

De laatste keer dat XR-activisten de A12 op zijn gegaan, was tijdens de NAVO-top in Den Haag. De politie greep toen snel in, waardoor het niet tot een blokkade kwam zoals eerdere keren wel gebeurde. Volgens XR maakt de overheid het steeds moeilijker om te demonstreren en wordt ook steeds harder ingegrepen.

In juni werden nog zo'n 200 demonstranten opgepakt bij een poging om de A12 te blokkeren:

0:33 Politie houdt klimaatactivisten aan die A12 proberen te blokkeren

De eis van de activisten is steeds hetzelfde: ze willen dat de politiek alle fossiele subsidies afschaft. Daarmee worden belastingvoordelen voor grote bedrijven bedoeld die veel energie verbruiken. Zij hoeven daar procentueel minder belasting over te betalen dan kleine bedrijven en huishoudens.

ANP