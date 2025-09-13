Terug

Politie arresteert klimaatactivisten die A12 blokkeren

Politie arresteert klimaatactivisten die A12 blokkeren

Demonstratie

Vandaag, 12:12

De politie is begonnen met het aanhouden van klimaatactivisten op de A12. Zo'n honderd demonstranten van klimaatactiegroep Extinction Rebellion bezetten om 12.00 uur de weg in Den Haag omdat zij willen dat er een streep door zogenoemde fossiele subsidies gaat.

De aangehouden actievoerders worden in bussen gezet. Inmiddels zijn dat tientallen mensen. Er staan twee bussen klaar op de A12. De politie waarschuwde de activisten eerder al om de weg te verlaten, omdat ze anders met geweld aangehouden zouden worden.

De protestgroep livestreamt de demonstratie ook op hun site. De laatste keer dat de A12 bezet werd, was tijdens de NAVO-top eind juni.

