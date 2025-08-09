XR in actie tegen 'fast fashion': zwarte smurrie bij ingang kledingwinkel Arnhem

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion (XR) heeft zaterdagmiddag in het centrum van Arnhem actiegevoerd tegen de kledingindustrie. Bij de ingang van kledingwinkel The Sting goten activisten een zwarte, olieachtige substantie op de vloer. Volgens XR is het een protest tegen de overproductie van goedkope, synthetische kleding, die volgens hen milieuschade veroorzaakt en slecht te recyclen is. "Nieuwe kleren kopen is dodelijker dan sigaretten," zegt een actievoerder.

De actie werd kort na aanvang beëindigd door de politie. Twee personen zijn aangehouden voor vernieling, bevestigt een politiewoordvoerder. Beelden van de actie waren live te zien via de sociale media van XR. Ook zou de zwarte nep-aardolie makkelijk uitwasbaar is, volgens XR.

Meer acties door het land

Ook op andere plekken in het land voerde XR zaterdag actie. In Amersfoort ketenden activisten zich vast aan het hek van Havi Logistics, een leverancier van McDonald's. Ze eisen dat de fastfoodketen zich terugtrekt uit Israël, vanwege het leveren van gratis maaltijden aan Israëlische soldaten.

In Den Haag protesteerde XR bij de Britse ambassade tegen het verbod op de activistische organisatie Palestine Action UK en uit solidariteit met Palestina. Het Britse kabinet bestempelde de groep eerder als terroristisch na vernielingen op een militaire basis.

ANP