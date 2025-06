Tweehonderd mensen opgepakt bij blokkadepogingen A12

Ongeveer tweehonderd mensen zijn woensdag opgepakt toen ze probeerden de snelweg A12 in Den Haag te blokkeren. Het lukte een deel om op de weg te komen en het verkeer kort stil te leggen, maar zij werden snel weggehaald. Een ander deel werd tegengehouden bij een poging de Utrechtsebaan te betreden. Ze demonstreerden tegen de NAVO-top, de oorlog in de Gazastrook en het klimaatbeleid.

Volgens de politie hadden de actievoerders meerdere keren te horen gekregen dat ze weg moesten gaan. "Blokkeren van cruciale wegen mag niet. Demonstreren kon op aangewezen locatie Malieveld."

Opgesplitst in groepjes

De activisten hadden zich opgedeeld in groepjes. Een deel probeerde via het Malieveld bij de A12 te komen, een ander deel via de Zuid-Hollandlaan. Bij de Boslaan, aan de overkant, werd ook een groep demonstranten tegengehouden. Later lukte het een klein groepje wel om langs die route op de snelweg te komen, maar zij werden snel tegengehouden en meegenomen. De A12 was af en toe gesloten door de acties.

Volgens Extinction Rebellion, de organisatie achter de blokkadepoging, hebben drie deelnemers een arm gebroken bij confrontaties met de politie.

ANP