Nederlanders opgepakt bij pro-Palestijns protest in Londen

Nederlanders opgepakt bij pro-Palestijns protest in Londen

Demonstratie

Vandaag, 22:55

Zeker vijf Nederlanders zijn zaterdag opgepakt bij een demonstratie in Londen rondom de daar verboden organisatie Palestine Action. Dit meldt een woordvoerder van XR, die verder uitlegt dat het gaat om mensen die ook vaak voor XR zelf demonstreren.

Het is onbekend wanneer de Nederlanders weer vrijkomen. Ze gingen met een groep van zeven demonstreren en de woordvoerder verwacht dat de andere twee ook opgepakt zullen worden of zelfs al opgepakt zijn. Dit kon de woordvoerder nog niet verifiëren.

Bij een pro-Palestijnse demonstratie in Rotterdam werd eerder dit jaar een Israelische vlag in brand gestoken:

Politie onderzoekt of Palestina-demonstranten vlag mochten verbranden
0:37

Politie onderzoekt of Palestina-demonstranten vlag mochten verbranden

De politie in Londen meldt dat in totaal ongeveer 300 mensen zijn opgepakt tijdens de steunbetuiging voor Palestine Action. Bij eerdere acties waren er ook al veel arrestaties.

ANP

