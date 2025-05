Toch pro-Palestinademonstratie in Katwijk, bewoners pakken borden af

Ondanks een verbod van burgemeester Cornelis Visser zijn zondagavond toch enkele pro-Palestijnse demonstranten opgedoken bij de Nieuwe Kerk in Katwijk. Volgens een verslaggever van het ANP stonden er vijf vrouwelijke demonstranten met protestborden. Zij kregen al snel te maken met felle reacties van aanwezige Katwijkers.

Omstanders grepen in en pakten de borden af. Daarbij werd volgens de verslaggever gescholden met termen als "linkse honden". De politie greep snel in en zette de vijf vrouwen in een busje.

De situatie rond de kerk bleef onrustig. Er stonden tientallen Katwijkers bij het gebouw, en volgens de ANP-verslaggever kwamen er steeds meer mensen bij. In de kerk zelf was op dat moment een dienst gaande, die inmiddels is afgelopen.

'We komen terug'

Een woordvoerder van de demonstranten laat weten dat zij naar het politiebureau van Katwijk zijn gebracht "nadat een grote hoeveelheid vijandig publiek werd opgetrommeld en fysiek en verbaal de confrontatie zocht". Na een tijdje op het politiebureau te hebben doorgebracht, zijn de actievoerders verplaatst naar station Leiden. "We laten het voor vanavond hierbij, maar we komen zeker later terug", aldus de woordvoerder.

Burgemeester Visser had de demonstratie eerder op de dag verboden uit vrees voor wanordelijkheden. Aanleiding daarvoor was het incident van afgelopen woensdag, toen een pro-Palestinaprotest bij dezelfde kerk werd belaagd door tegendemonstranten, van wie sommigen bivakmutsen droegen.

Hart van Nederland/ANP