Pro-Palestijnse activisten blokkeren datacentrum Microsoft in Middenmeer

Pro-Palestijnse activisten blokkeren datacentrum Microsoft in Middenmeer

Demonstratie

Vandaag, 14:03

Activisten van de actiegroep Geef Tegengas protesteren zondagmiddag bij het datacentrum van Microsoft in Middenmeer in Noord-Holland. In een persbericht zegt de groep de toegang tot het terrein te blokkeren en dat er activisten op het dak zijn geklommen en daar fakkels hebben afgestoken.

De actie is gericht tegen het opslaan van surveillancedata van Israëlische inlichtingendiensten. "De data wordt gebruikt om de genocide in Gaza uit te voeren. Microsoft speelt dus een cruciale rol in de genocide op de Palestijnen. Geef Tegengas eist dat alle data van Israëlische inlichtingendiensten wordt verwijderd", stellen de actievoerders.

Ongeveer vijftien jonge activisten hebben zich met stalen buizen vastgeketend aan de poort van het terrein, waardoor medewerkers van Microsoft niet naar binnen kunnen. Ook hebben zij spandoeken aan het hek opgehangen, zo is te zien op Instagram. De activisten zeggen te blijven totdat hun eisen zijn ingewilligd.

ANP

