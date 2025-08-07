'Next level': woning medewerker CIDI beklad met pro-Palestijnse stickers

Een halfuur na de bekladding van het gebouw van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) in Den Haag, zijn ook pro-Palestijnse stickers geplakt bij het huis van een CIDI-medewerker in Amsterdam. Dat bevestigt directeur Naomi Mestrum na berichtgeving van De Telegraaf. Zij noemt het “next level” dat dit nu ook bij een medewerker thuis gebeurt.

"Dit is van een ander niveau dan de bekladding van het kantoorpand," zegt Mestrum. Volgens haar was de medewerker thuis en voelt die zich geïntimideerd. Er is aangifte gedaan van de beplakking.

De politie laat weten dat er onderzoek loopt naar het incident. Daarbij worden onder meer camerabeelden uit de omgeving bekeken en andere opsporingsmethoden ingezet “om te achterhalen wie hierachter zitten”.

De actie volgde kort nadat eerder op de avond het gebouw van de Tweede Kamer en het kantoor van CIDI werden besmeurd met rode vloeistof. Voor dat incident hield de politie twee personen aan wegens “baldadigheid door bekladding”, aldus een politiewoordvoerder.

250 demonstranten

In de Tweede Kamer is momenteel een debat gaande over de situatie in Gaza. Daardoor verzamelden zich zo’n 250 demonstranten rondom het gebouw. De actievoerders eisen dat de Nederlandse politiek ingrijpt tegen het geweld in de Gazastrook. Zeker één persoon is door de politie meegenomen, maar het is nog onduidelijk of diegene ook daadwerkelijk is aangehouden.

