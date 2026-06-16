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2 jaar cel geëist tegen man die politieauto in brand stak bij rellen Malieveld

Demonstratie

Vandaag, 13:00

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Het Openbaar Ministerie heeft twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk geëist tegen een 26-jarige man uit Amerongen. Hij wordt ervan verdacht dat hij tijdens de Malieveld rellen vorig jaar september een politieauto in de brand zou hebben gestoken. Volgens het OM zou de man naar vooral Den Haag zijn gekomen om te rellen.

De man droeg onder andere gezichtsbedekkende kleding en flares bij zich. Volgens het OM tonen 1700 uur beeldmateriaal duidelijk aan wat de verdachte die dag heeft gedaan. Anderen hadden de ruiten van de politieauto al kapotgeslagen en vuurwerk naar binnen gegooid. De verdachte is herkend als degene die er een brandende flare (soort fakkel) achteraan gooide.

Bekijk bovenstaande beelden om de rellen van toen terug te zien.

Hij gooide verder onder meer een flare naar de politie en maakte amok op een terras. Die schade die hij samen met andere maakte, moet hij ook vergoeden als het aan het OM ligt. Het gaat dan om totaal 34.000 euro.

37 veroordelingen

Op zaterdag 20 september 2025, liep een anti-immigratieprotest op het Haagse Malieveld enorm uit de hand. Relschoppers zochten na een rechtse demonstratie in Den Haag de confrontatie met de politie. Ze gooiden met stenen en stichtten brand, onder andere bij een politieauto. Op de A12 en in de binnenstad van Den Haag werden vernielingen gepleegd, onder meer aan het partijkantoor van D66.

De uitspraak in de zaak van 26-jarige man volgt over twee weken. Inmiddels zijn 42 verdachten voor de rellen die dag voor de rechter gebracht, van wie er 37 zijn veroordeeld. Er zijn onder meer cel- en taakstraffen opgelegd. Het onderzoek gaat nog steeds door.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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