Gratis ijsjes tegen mogelijke komst megawindturbines in Bodegraven

Met de zomerse temperaturen deelden bewoners van de Oud Bodegraafseweg in Bodegraven zaterdag gratis ijsjes uit aan voorbijgangers. Niet zomaar voor de gezelligheid: de actie was bedoeld om aandacht te vragen voor de mogelijke komst van tien windturbines van ongeveer 240 meter hoog in het gebied rond Bodegraven.

Volgens de bewoners gaat het nadrukkelijk niet om een harde protestactie. “We willen mensen op een vriendelijke manier laten zien wat er mogelijk gaat veranderen in deze polder", vertelt initiatiefnemer Marjolein Humme aan Hart van Nederland. "Veel mensen weten nog helemaal niet wat er speelt."

Vrees voor geluidsoverlast

De provincie Zuid-Holland bespreekt op 3 juni twaalf mogelijke locaties voor windenergie. Bodegraven is één van de gebieden die verder onderzocht kunnen worden. De provincie benadrukt dat er die dag nog geen definitief besluit wordt genomen. Toch maken veel omwonenden zich nu al zorgen. Volgens de actiegroep zouden de windturbines op sommige plekken op ongeveer 400 tot 450 meter van woningen kunnen komen te staan. Bewoners vrezen onder meer geluidsoverlast en aantasting van het open polderlandschap.

"Wij zijn niet tegen duurzame energie", zegt Humme. "We hebben zelf 44 zonnepanelen en zijn daarmee energieneutraal. Maar dit is een bijzondere polder en we vinden het zonde als onze achtertuin verandert."

Handtekeningen voor petitie

Tijdens de actie werden ook handtekeningen verzameld voor een petitie tegen de mogelijke komst van de turbines. Vorige week bood de actiegroep al ruim zeshonderd handtekeningen aan bij het provinciehuis en de gemeenteraad. Wethouder Robin Kersbergen was zaterdag aanwezig bij de aftrap van de actie en nam symbolisch het eerste ijsje in ontvangst. Ook hij is tegen de komst van de windturbines.

De provincie Zuid-Holland laat in een schriftelijke reactie weten dat op 3 juni alleen een startnotitie voor verder onderzoek naar mogelijke windlocaties wordt besproken. Pas daarna begint een traject met onderzoeken en gesprekken met de omgeving. Ook de petitie en andere vormen van inspraak worden meegenomen in de verdere besluitvorming, aldus de provincie.