Minister wil windturbines dichter bij woningen bouwen, weerstand in Tweede Kamer

Klimaatminister Sophie Hermans (VVD) wil dat er tóch nieuwe windturbines in de buurt van woningen komen, ondanks een eerdere wens van de Tweede Kamer om grotere afstandsnormen te hanteren. Dit besluit stuit op de borst van de Kamer omdat het ten koste gaat van de gezondheid en het woongenot van omwonenden, melden Haagse ingewijden aan De Telegraaf.

Plannen voor nieuwe windturbines in Nederland stuiten geregeld op verzet van omwonenden. Zo maakten vorige week bewoners in de Hoeker-Garstenpolder bij Vreeland zich zorgen over de mogelijke komst van zeer hoge turbines, te zien in bovenstaande video.

De discussie over de minimale afstand tussen windturbines en woningen sleept zich al jaren voort. De Kamer sprak zich eerder uit voor een norm van minstens vier keer de tiphoogte van een turbine, net zoals in Denemarken. Dit zou overlast, zoals slaapproblemen door geluid en laagfrequente trillingen, moeten beperken. Aangezien de grootste windturbines een tiphoogte tot wel 250 meter hebben, zou dit betekenen dat deze turbines op minimaal een kilometer van woningen af zou moeten komen te staan.

Minister Hermans neigt echter naar een soepelere norm: turbines mogen al op een afstand van slechts twee keer de tiphoogte worden geplaatst. Dat stuit op felle kritiek binnen de coalitie, waar onder meer PVV en BBB waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s. Staatssecretaris Chris Jansen (Milieu) probeerde nog een compromis te bereiken met een afstandsnorm van drie keer de tiphoogte, maar dit voorstel werd door Hermans’ ministerie afgewezen.

Gezondheidsrisico's genegeerd?

Het vorige kabinet-Rutte IV pleitte in het coalitieakkoord al voor duidelijke normering voor de bouw van windturbines. In oktober 2023 werd het Ontwerpbesluit Windturbines Leefomgeving gepubliceerd, waarmee uniforme milieunormen voor windturbines werden voorgesteld. Deze normen omvatten onder andere geluidslimieten en regels voor slagschaduw. Nieuw was toen de introductie van de minimale afstandsnorm van twee keer de tiphoogte tot windturbinegevoelige objecten, zoals woningen. Hoewel deze norm is toegevoegd conform het coalitieakkoord, was er volgens de toelichting op het besluit geen milieutechnische noodzaak voor deze specifieke afstandsnorm.

De discussie over windturbines en gezondheid laaide eind 2024 verder op nadat intensivist Diederik Gommers waarschuwde dat turbines minstens twee kilometer van woningen verwijderd zouden moeten blijven om ernstige slaapproblemen te voorkomen. Ook de Raad van State oordeelde eerder dat omwonenden onvoldoende beschermd worden tegen de mogelijke gezondheidseffecten van windturbines.

Uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat de steun voor windenergie onder de Nederlandse bevolking hoog is, met 69 procent. Alleen zonne-energie (82 procent) en waterkracht (81 procent) genieten meer algemene steun. Tegelijkertijd is windenergie de krachtbron met relatief de grootste terugval in steun als een centrale binnen een kilometer van de bewoning van mensen bevindt. Slechts 26 procent van de panelleden zou hiermee akkoord gaan, terwijl meer mensen vrede hebben met een nabije zonne-energiecentrale (66 procent), waterkrachtcentrale (54 procent), aardwarmtecentrale (44 procent), kleine kernreactor (34 procent) en aardgascentrale (34 procent).

Coalitie verdeeld

Toch lijkt het kabinet de huidige, soepele normen voorlopig te handhaven. Bronnen binnen de coalitie bevestigen dat het ministerie van Klimaat en Groene Groei haast wil maken met de bouw van ten minste honderd extra turbines op land vóór 2030. "Hierdoor kunnen projecten nu alsnog even doorgedrukt worden", aldus een ingewijde aan de krant.

Binnen de VVD groeit ondertussen de steun voor de ‘Hermans-norm’, maar partijen als BBB en PVV houden vast aan strengere regels. "Een afstandsnorm van twee keer de tiphoogte gaat volledig voorbij aan de overlast die omwonenden kunnen ervaren", stelt Kamerlid Henk Vermeer (BBB). "Deze afstand moet minimaal vier keer de tiphoogte zijn, zoals de Kamer al eerder heeft aangegeven."

Een woordvoerder van minister Hermans laat aan de Telegraaf weten dat de discussie binnen het kabinet nog gaande is en dat de Kamer op de hoogte wordt gesteld zodra er een definitief besluit is genomen.