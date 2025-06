Strengere regels voor windturbines blijven uit door gekibbel in kabinet

Nieuwe landelijke regels voor de bouw van windturbines op land laten langer op zich wachten. Binnen het kabinet zijn bewindspersonen het onderling niet eens over de voorwaarden, met name over de afstand tot woningen. Door die onenigheid worden bestaande tijdelijke regels verlengd tot eind 2025. Dat bevestigt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na berichtgeving van De Telegraaf.

De plannen voor nieuwe windmolens in Nederland stuiten steeds vaker op verzet. In de Hoeker-Garstenpolder maken omwonenden zich zorgen over de mogelijke komst van metershoge turbines, te zien in bovenstaande reportage.

Totdat er wél nieuwe normen liggen, mogen provincies en gemeenten zelf bepalen welke eisen ze stellen aan zaken als geluidshinder, slagschaduw en lichtflitsen van windturbines. Voor bewoners blijft zo de duidelijkheid uit, terwijl projectontwikkelaars worstelen met onzekerheid.

De grootste ruzie gaat over de minimale afstand tussen windturbines en woningen. Staatssecretaris Chris Jansen (Milieu, PVV) wil dat die afstand minimaal vier keer de tiphoogte van een turbine is, een eis die kan neerkomen op ruim een kilometer. Klimaatminister Sophie Hermans (VVD) is daar fel op tegen. Volgens haar ministerie zou bij zulke afstanden “geen enkele geschikte locatie” overblijven voor nieuwe windparken.

Leefomgeving

Sinds een uitspraak van de Raad van State in 2021 is het verplicht om bij nieuwe windprojecten nadrukkelijker rekening te houden met de leefomgeving. Maar doordat een landelijke aanpak uitblijft, dreigen vergunningprocedures te stokken. De windenergiebranche waarschuwt dat investeerders afhaken door de aanhoudende onzekerheid.

Het ministerie van Hermans zegt dat het niet per se tot 2026 hoeft te duren voor er nieuwe regels zijn, maar wil eerst met provincies en gemeenten in gesprek om hun wensen te inventariseren.

Ook op zee is er onrust in de sector. Maandag riepen 21 organisaties minister Hermans op om een minimumprijs te garanderen voor stroom uit toekomstige windparken op zee. Hermans overweegt die stap en komt in september met een plan.

Hart van Nederland/ANP